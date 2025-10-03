В Москве составили портрет туриста из Бахрейна и Турции

Там добавили, что интерес к Москве у путешественников из Бахрейна быстро растет: в 2024 году в столицу прибыло 6,2 тыс. человек из этой страны, причем 91% визитов было совершено с целью туризма. С августа 2023 года для граждан Бахрейна открыта возможность получения электронной визы. Она значительно упростила въезд в Россию и стала дополнительным стимулом к росту турпотока в Москву.