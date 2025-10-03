Помощь от жителей Молдовы родным и «голодным» в Евросоюзе: Наши люди шлют в Европу капусту, брынзу, хлеб, виноград и даже сырое мясо — в основном, петухов

Неожиданный груз: что Молдова передает в «голодный» Евросоюз?
Сцена на таможне шокировала очевидцев: фуру с молдавскими номерами заставили полностью разгрузить для проверки. Но не сам факт проверки привлек внимание, а содержимое грузовика, направлявшегося в Евросоюз.
Судя по надписям, фура была забита передачами частным лицам. Список груза удивил:
— Свежий виноград и болгарский перец.
— Качаны капусты.
— Различная еда и съестное в ведрах.
Ситуацию дополнил эпизод с рейсовым автобусом: женщина, несмотря на запреты, пыталась передать своим детям в Бухарест через водителя свежую курицу и яйца.
Как с голодного края, честное слово.
Источник: mirgagauzia.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).
День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).