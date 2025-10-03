Ричмонд
Помощь от жителей Молдовы родным и «голодным» в Евросоюзе: Наши люди шлют в Европу капусту, брынзу, хлеб, виноград и даже сырое мясо — в основном, петухов

При проверки грузовика на таможне, список самого груза удивил [видео]

Источник: Комсомольская правда

Неожиданный груз: что Молдова передает в «голодный» Евросоюз?

Сцена на таможне шокировала очевидцев: фуру с молдавскими номерами заставили полностью разгрузить для проверки. Но не сам факт проверки привлек внимание, а содержимое грузовика, направлявшегося в Евросоюз.

Судя по надписям, фура была забита передачами частным лицам. Список груза удивил:

— Свежий виноград и болгарский перец.

— Качаны капусты.

— Различная еда и съестное в ведрах.

Ситуацию дополнил эпизод с рейсовым автобусом: женщина, несмотря на запреты, пыталась передать своим детям в Бухарест через водителя свежую курицу и яйца.

Как с голодного края, честное слово.

Источник: mirgagauzia.

