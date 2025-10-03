Нейросеть обучили выявлять используемые мошенниками в видеозвонках дипфейки

Как отметили в учреждении, одной из серьезных проблем цифровой среды является сфера мошенничества в интернете. В России за 2024 год от деятельности киберпреступников жители потеряли около 300 млрд рублей. Последние годы мошенники стали активно использовать сервисы искусственного интеллекта, и одной из популярных технологий является фейс-свап — технология замены лица на фото или видео. Так мошенники маскируют свою настоящую внешность и выдают себя за других людей.