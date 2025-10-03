Прокуратура оспорила домашний арест замглавы Зеленодольска

Следователи считают, что участки были переданы в обмен на содействие в переводе дороги к поселку в муниципальную собственность, что избавило бы застройщика от расходов на ее содержание. Бызин признал факт отчуждения участков и вернул деньги, но отрицал возможность решения вопроса о переводе.