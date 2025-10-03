Прокуратура оспорила домашний арест замглавы Зеленодольска

Верховный суд Татарстана в пятницу, 3 октября, рассмотрит апелляцию на домашний арест замглавы Зеленодольска и депутата Николая Бызина, обвиняемого в получении взятки участками на 1,4 миллиона рублей. Прокуратура считает меру пресечения слишком мягкой.
Помощник прокурора Михаил Житлов оспорил решение Вахитовского суда Казани, настаивая на заключении Бызина в СИЗО. Обычно прокуратура редко занимает такую позицию, но по делам о взятках в особо крупном размере следствие обычно требует реального ареста.
Николая Бызина задержали 17 сентября и предъявили обвинение в получении взятки в виде четырех земельных участков в коттеджном поселке Светлое Озеро. Участки были переданы мужчине безвозмездно в 2022 году, а в 2024-м проданы за два миллиона рублей.
Следователи считают, что участки были переданы в обмен на содействие в переводе дороги к поселку в муниципальную собственность, что избавило бы застройщика от расходов на ее содержание. Бызин признал факт отчуждения участков и вернул деньги, но отрицал возможность решения вопроса о переводе.
Ранее ФСБ за взятку задержала замглавы Зеленодольского района. По месту его жительства уже прошли обыски.