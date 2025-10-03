Багреева: оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 17% за 7 месяцев

В московском сегменте онлайн-продаж продолжается рост потребительского спроса, который стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры магазинов и маркетплейсов и расширение сервисов доставки — только за семь месяцев 2025 года оборот онлайн-торговли в столице вырос до 1,1 трлн рублей, что на 17% больше, чем за тот же период предыдущего года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.