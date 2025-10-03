Багреева: оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 17% за 7 месяцев

В московском сегменте онлайн-продаж продолжается рост потребительского спроса, который стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры магазинов и маркетплейсов и расширение сервисов доставки — только за семь месяцев 2025 года оборот онлайн-торговли в столице вырос до 1,1 трлн рублей, что на 17% больше, чем за тот же период предыдущего года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Доля электронной коммерции в общем обороте торговли Москвы составляет 24,5% — это на 3,9 процентного пункта выше, чем было в конце июля прошлого года», — рассказала заместитель мэра.
Она также отметила, что росту электронной коммерции способствует активное внедрение инструментов финтеха: технологии искусственного интеллекта помогают точнее анализировать предпочтения покупателей и улучшать качество обслуживания.
«Онлайн-торговля формирует новые возможности для предпринимательства, стимулирует цифровую трансформацию бизнеса и улучшает доступность широкого ассортимента товаров для жителей города», — подчеркнула Багреева.
Почти 30% в структуре онлайн-продаж занимает продовольственный сектор: его оборот за 7 месяцев 2025 года составил 309,6 млрд рублей, что на 33,6% больше, чем годом ранее, а доля в структуре онлайн-торговли в целом выросла на 5 процентных пунктов.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в тройку лидеров по объему онлайн-продаж за январь — июль также входят мебель и товары для дома (166,7 млрд рублей или 16% онлайн-продаж, рост — 34,8%), а также одежда и обувь (13% онлайн-торговли, рост 20,3%).
Также высокие темпы показали цифровые товары, например, онлайн-подписки, приложения, игры, музыка, обучающие курсы, электронные книги, а также интернет-магазины ювелирных изделий и часов. Выручка первых выросла на 43% до 49,1 млрд рублей, вторых — на 24% до 11,9 млрд рублей.