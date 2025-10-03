Квартиры погорельцев в Нижнем Новгороде затопило из-за подачи отопления

Квартиры погорельцев с улицы Пермякова в Нижнем Новгороде затопило из-за старта отопительного сезона. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Напомним, что пожар в многоквартирном доме случился в мае. К возгоранию привел залетевший на балкон окурок. В результате происшествия погиб один человек и были сильно повреждены жилые помещения с 7 по 9 этаж.
Восстановительные работы в доме обещали завершить еще до 1 октября, однако сроки соблюдены не были. Помимо этого дом обеспечили теплом, что привело к уничтожению ремонта в квартирах жильцов: потоп произошел из-за срезанных на верхних этажах батарей.
«Льет так, что на полу образовалась огромная лужа. Отчерпывали ведрами», — рассказала нижегородка.
Причем из-за хлынувшей воды пострадали жители, которым весной удалось избежать пожара. Например, нижегородка с 1 этажа рассказала, что мебель в ее квартире пришлось выбрасывать. Уточняется, что в сгоревших помещениях работы также не были проведены.
Первый заместитель главы администрации Автозаводского района Антон Чернов заявил, что сроки восстановительных работ были ориентировочными. Сейчас в управляющей компании проводится разбирательство по факту случившегося. Районные власти теперь обещают закончить все работы до конца года.