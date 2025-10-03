Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Железнодорожного планируют поставить зимний спектакль

Проект «Город-театр» объявил сбор вещей для пошива новых костюмов.

Источник: Калининград.Ru

На улицах Железнодорожного планируют поставить зимний спектакль. Команда проекта «Город-театр» объявила сбор старых вещей для пошива новых костюмов. Об этом сообщили в группе проекта «Город-театр» «ВКонтакте».

«Подойдут пальто из драпа, шерсти, смесовых тканей любых цветов. Не помешают большие шерстяные юбки, палантины, даже плотные шторы — гобеленовые, или бархатные, плюшевые, габардиновые, или жаккардовые. Нам всё пригодится. Ведь мы будем перекраивать, резать, сочетать. А ещё нам нужны всяческие фетровые шляпы. Они тоже будут максимально видоизменяться, обретать немыслимые волшебный формы», — говорится в публикации.

В Железнодорожном вещи можно отдать в театральную резиденцию на улице Черняховского, 9 с 11:00 до 17:00. В Калининграде одежду принимает художественный руководитель проекта Алла Татарикова-Карпенко.

В июне в Железнодорожном состоялись премьерные показы спектакля-путешествия «Здесь и всегда». Проект посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В спектакле задействовали разные локации и выстроили новый маршрут: от театральной резиденции, через улицу Красноармейскую и спуск к озеру. В постановке играют местные жители и их дети.

В 2024 году команда проекта показала спектакль «Маски герцога Лоренцо» в старинной кирхе Железнодорожного. Мистериум в девяти видениях основан на драме Леонида Андреева.

Премьера первого спектакля-путешествия в Железнодорожном состоялась в июле 2023 года. Команда проекта создала постановку «Оживающий город» за три месяца. Большинство ролей исполнили жители Железнодорожного. Действия спектакля разворачиваются в декорациях исторической застройки в центре посёлка. Проект выиграл грант от Президентского фонда культурных инициатив в размере 3,5 миллиона, софинансирование составило полтора миллиона.