На улицах Железнодорожного планируют поставить зимний спектакль. Команда проекта «Город-театр» объявила сбор старых вещей для пошива новых костюмов. Об этом сообщили в группе проекта «Город-театр» «ВКонтакте».
«Подойдут пальто из драпа, шерсти, смесовых тканей любых цветов. Не помешают большие шерстяные юбки, палантины, даже плотные шторы — гобеленовые, или бархатные, плюшевые, габардиновые, или жаккардовые. Нам всё пригодится. Ведь мы будем перекраивать, резать, сочетать. А ещё нам нужны всяческие фетровые шляпы. Они тоже будут максимально видоизменяться, обретать немыслимые волшебный формы», — говорится в публикации.
В Железнодорожном вещи можно отдать в театральную резиденцию на улице Черняховского, 9 с 11:00 до 17:00. В Калининграде одежду принимает художественный руководитель проекта Алла Татарикова-Карпенко.
В июне в Железнодорожном состоялись премьерные показы спектакля-путешествия «Здесь и всегда». Проект посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В спектакле задействовали разные локации и выстроили новый маршрут: от театральной резиденции, через улицу Красноармейскую и спуск к озеру. В постановке играют местные жители и их дети.
В 2024 году команда проекта показала спектакль «Маски герцога Лоренцо» в старинной кирхе Железнодорожного. Мистериум в девяти видениях основан на драме Леонида Андреева.
Премьера первого спектакля-путешествия в Железнодорожном состоялась в июле 2023 года. Команда проекта создала постановку «Оживающий город» за три месяца. Большинство ролей исполнили жители Железнодорожного. Действия спектакля разворачиваются в декорациях исторической застройки в центре посёлка. Проект выиграл грант от Президентского фонда культурных инициатив в размере 3,5 миллиона, софинансирование составило полтора миллиона.