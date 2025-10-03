На улицах Железнодорожного планируют поставить зимний спектакль

«Подойдут пальто из драпа, шерсти, смесовых тканей любых цветов. Не помешают большие шерстяные юбки, палантины, даже плотные шторы — гобеленовые, или бархатные, плюшевые, габардиновые, или жаккардовые. Нам всё пригодится. Ведь мы будем перекраивать, резать, сочетать. А ещё нам нужны всяческие фетровые шляпы. Они тоже будут максимально видоизменяться, обретать немыслимые волшебный формы», — говорится в публикации.