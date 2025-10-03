Ефимов: 60 жилых домов построили в Москве по реновации с начала года

В девяти административных округах Москвы с начала текущего года построили 60 новых домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала года город возвел для программы реновации 60 жилых комплексов. Суммарно в них более 18 тысяч квартир — это свыше миллиона квадратных метров жилья. Новостройки расположены в девяти округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе появилось 11 домов. 10 новостроек возвели в Восточном, девять — в Северо-Восточном административном округе. Еще семь жилых комплексов достроили на юго-западе столицы», — пояснил Ефимов.
По его словам, в целом в 2025 году планируется возвести по реновации около 2 млн кв. м жилья.
Прилегающие к ЖК территории были благоустроены: высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники, оборудованы зоны для активного отдыха и занятий спортом.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что новые ЖК появились в 37 районах города. Например, в Богородском, Кузьминках, Люблине и Царицыно были построены по четыре многоквартирных дома. В районах Коптево и Косино-Ухтомский — по три.
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству жилых объектов, возводимых по программе. Все этапы строительства контролируются Мосгосстройнадзором. Инспекторы проводят выездные проверки, оценивая соответствие выполняемых работ и используемых материалов проектной документации. Специалисты подведомственного Центра экспертиз осуществляют инструментальный контроль, что обеспечивает высокое качество жилья в соответствии с утвержденными столичным правительством стандартами. На 60 объектах было проведено более 400 контрольно-надзорных мероприятий, после чего получены разрешения на ввод в эксплуатацию.
Ранее Собянин информировал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он имеет удобное расположение и развитую инфраструктуру. Вблизи находятся станции подземки, парк 50-летия Октября, Удальцовские пруды, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и заведения общепита. Все необходимые для повседневной жизни объекты находятся в шаговой доступности. В новом здании расположено 364 квартиры общей площадью 22,3 тыс. кв. м. Внутренняя отделка жилых помещений и мест общего пользования выполнена в соответствии с московским стандартом реновации. В подземном паркинге можно будет разместить более ста пятидесяти машин.