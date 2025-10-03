Ефимов: 60 жилых домов построили в Москве по реновации с начала года

Ранее Собянин информировал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он имеет удобное расположение и развитую инфраструктуру. Вблизи находятся станции подземки, парк 50-летия Октября, Удальцовские пруды, школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и заведения общепита. Все необходимые для повседневной жизни объекты находятся в шаговой доступности. В новом здании расположено 364 квартиры общей площадью 22,3 тыс. кв. м. Внутренняя отделка жилых помещений и мест общего пользования выполнена в соответствии с московским стандартом реновации. В подземном паркинге можно будет разместить более ста пятидесяти машин.