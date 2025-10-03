Ричмонд
Лукашенко сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы в Беларуси

Лукашенко сказал, что будет со старейшим аграрным вузом Европы, который находится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о судьбе старейшего аграрного вуза Европы, который находится в Беларуси, сообщила пресс-служба президента.

Так, 3 октября белорусским лидером были направлены поздравления в адрес Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии. Сельхозакадемия в Горках в этот день отмечает свой 185-летний юбилей со дня основания.

— Этот старейший на территории Европы аграрный вуз — основоположник научного подхода к прогрессивному, грамотному земледелию и животноводству, — отмечено в тексте поздравления.

Также Лукашенко сказал, что история сельхозакадемии в Горках отмечена яркими научно-практическими достижениями, а также целым созвездием имен выдающихся выпускников, которые вписали немало значимых страниц в историю Беларуси.

Говоря о современном этапе, белорусский лидер заметил, что Горецкая академия сегодня — это не только комплекс учебных корпусов, центров, лабораторий, общежитий, спортивных и культмассовых площадок, но, в первую очередь, научно-педагогические кадры. Также он назвал неоценимым вклад, который внесли преподаватели академии в развитие фундаментальных и прикладных исследований в биотехнологиях, агроэкологии, генетике и селекции.

— Но самое главное — вы свято храните традиции, воспитывая у молодежи любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду, — указал глава республики.

А резюмируя, белорусский президент высказался о судьбе Белорусской государственной сельхозакадемии, выразив уверенность в том, что коллектив вуза и далее будет эффективно решать поставленные перед агропромышленным комплексом задачи, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, а также укреплять за счет своих успехов престиж белорусской аграрной науки в мировом образовательном пространстве.

Также Александр Лукашенко обратился к президенту Ирака, сказав об укреплении сотрудничества.

Еще мы писали, что глава Беларуси хочет восстановить двусторонние отношения с Германией.

Накануне, напомним, глава Беларуси провел три закрытые встречи.

