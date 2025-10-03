Лукашенко сказал о судьбе старейшего аграрного вуза Европы в Беларуси

Говоря о современном этапе, белорусский лидер заметил, что Горецкая академия сегодня — это не только комплекс учебных корпусов, центров, лабораторий, общежитий, спортивных и культмассовых площадок, но, в первую очередь, научно-педагогические кадры. Также он назвал неоценимым вклад, который внесли преподаватели академии в развитие фундаментальных и прикладных исследований в биотехнологиях, агроэкологии, генетике и селекции.