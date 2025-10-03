НЛО замечены над вулканом в Мексике, который называют порталом пришельцев

Неопознанные летающие объекты засняли над вулканом Попокатепетль в Мексике, их зафиксировала камера, которая круглосуточно записывает активность вулкана, пишет Daily Mail.
На ролике видно, как десятки маленьких огней кружат над жерлом в течение 30 минут.
Автор материала уточняет, что уже несколько десятилетий ученые фиксируют странную активность близ вулкана. Некоторые из них утверждают, что Попокатепетль — портал пришельцев, якобы их корабли используют его как червоточину, чтобы попадать в другую часть космоса.
Однако советник Enigma Labs, который анализирует сообщения о неопознанных воздушных явлениях (UAP), Алехандро Рохас изучив последнее видео, заявил, что не замечает ничего особенного.
«То, что кажется движущимся быстро, на самом деле движется гораздо медленнее. Таким образом, самолеты, спутники или что-то еще, попадающее в кадр, будут казаться стремительно проносящимися мимо, когда это не так», — заявил он изданию.
Кроме того, это могут быть и просто насекомые — веб-камеры излучают невидимый инфракрасный свет ночью, который часто освещает насекомых и птиц, которые пролетают достаточно близко к камере, объяснил Рохас.
«Все движется намного быстрее, чем его реальная скорость. Я не вижу в этом видео ничего особенно аномального, что нельзя было бы объяснить», — добавил ученый.
Ранее ученые получили новые данные, подтверждающие, что к Земле летит НЛО.