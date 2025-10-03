Ричмонд
Шесть улиц «очистили» от проводов в рамках проекта «Чистое небо» в 2025 году

Проект «Чистое небо» появился в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Источник: Нижегородская правда

Шесть улиц «очистили» от кабельных линий в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Чистое небо» в 2025 году. Это коснулось улиц Керченская, Совнаркомовская, Самаркандская, Большие Овраги, Стрелка и Ярмарочном проезде, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

Проект «Чистое небо» появился в Нижнем Новгороде в 2021 году и за это время коснулся 75 улиц города. Там заменили опоры электропередач, элементы наружного освещения и уложили линии под землю.

Сама программа направлена на повышение привлекательности общественных пространств и снижение аварийности на сетях.

Всего за четыре года программы коммунальщики заменили 1621 опору и переложили 48 км кабельных линий. Также властям удалось договориться с операторами связи и интернет-провайдерами, чтобы также перенести оптоволокно под землю — всего было демонтировано 320 км таких линий связи.

Как подчеркнули в мэрии, проект «Чистое небо» продолжится в Нижнем Новгороде и в 2026 году.