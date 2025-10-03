Ричмонд
FT: ЕС планирует передать банку Raiffeisen активы, связанные с Дерипаской

Евросоюз может передать банку Raiffeisen активы в Австрии, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, в качестве компенсации убытков, которые банк понес в России. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

По данным источников, в проект нового пакета санкций ЕС против России включен пункт о разморозке акций австрийской строительной компании Strabag на сумму около двух миллиардов евро, ранее частично принадлежавших Олегу Дерипаске.

Как уточнили официальные представители, эти активы будут переданы Raiffeisen Bank и зачтены в счет штрафа в размере двух миллиардов евро, который банк обязан выплатить по решению российского суда в пользу структур, связанных с Дерипаской.

— По словам европейских чиновников, ЕС готовится снять санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International ущерб, который ему пришлось понести в России, — пишет FT.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Россия способна ответить на конфискацию замороженных активов в Европе национализацией имущества зарубежных компаний, которые все еще работают на ее территории. При этом ЕС уже выплатил Украине транш в размере четырех миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.

