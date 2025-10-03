В Самаре восемь автобусов и три троллейбуса изменят маршруты до 6 октября

Автобусы № 24, № 34 и № 41 в сторону центра будут объезжать перекрытый участок по улицам Гагарина, Луначарского, Мичурина, а в обратном направлении будут ездить без изменений. Автобус № 46 в обе стороны будет следовать по улицам Луначарского и Мичурина.