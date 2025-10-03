В Самаре восемь автобусов и три троллейбуса изменят маршруты до 6 октября

С 3 по 6 октября в Самаре ограничат движение по Московскому шоссе перед кольцом на улице Луначарского для прокладки теплосетей. Из-за этого меняется и схема движения общественного транспорта, предупредили в департаменте транспорта.
«Изменения продлятся с 21.00 3 октября до 06.00 6 октября», — уточнили в дептрансе Самары.
Автобусы № 24, № 34 и № 41 в сторону центра будут объезжать перекрытый участок по улицам Гагарина, Луначарского, Мичурина, а в обратном направлении будут ездить без изменений. Автобус № 46 в обе стороны будет следовать по улицам Луначарского и Мичурина.
Автобус № 37 будет временно ездить в сторону центра по Московскому шоссе, улицам Луначарского, Мичурина, далее — снова по Московскому шоссе и улице Коммунистической. В обратном направлении маршрут будет следующий: улица Коммунистическая, улица Клиническая, улица Мичурина, улица Луначарского, Московское шоссе.
Автобусы № 1, № 67 и № 84 будут объезжать место ремонта по улицам Луначарского и Мичурина в обе стороны.
Ограничения повлияют и на работу троллейбусов. Маршруты № 12, № 17 и № 20 будут временно следовать по улице Мичурина и проспекту Масленникова. А на улице Коммунистической самарцам советуют пользоваться автобусом № 37.
Также в Самаре с 4 по 7 ноября ограничат проезд грузовиков.