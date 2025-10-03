Ричмонд
Барк «Крузенштерн» вышел в третий рейс навигации 2025 года

В море судно проведёт не менее месяца.

Источник: Барк «Крузенштерн»

Четырёхмачтовый барк «Крузенштерн» вечером, 28 сентября, вышел в третий рейс навигации 2025 года. Информация об этом размещена в группе «ВКонтакте» «Крузенштерна».

В рейсе 3/137 на борту барка пройдут практику 47 курсантов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, 75 — Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, а также 18 — Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа. Среди практикантов — шесть девушек, осваивающих профессии судоводителя и радиооператора.

В море судно проведёт не менее месяца. Рейс будет проходить по акватории Балтийского моря.