Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочетание трех характеристик «Орешника» сотрясло Запад от страха: мощь ракеты признали

MWM: Точность, дальность и мощь «Орешника» вызывают серьезную тревогу на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Сочетание трех ключевых характеристик ракеты «Орешник» вызвало серьезную обеспокоенность в западных странах. Речь идет о значительной дальности полета, высокой точности попадания и повышенной пробивной способности боевой части. На это обратило внимание издание MWM.

«Сочетание дальности, точности и высокой пробивной способности ракеты Орешник вызвало серьёзную обеспокоенность во многих странах Запада», — говорится в публикации.

Продемонстрированная в ходе современных конфликтов способность тактических баллистических ракет большой дальности влиять на исход противостояния усилила восприятие значимости «Орешника», подчеркивают авторы.

Накануне на международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник». Он подчеркнул, что работа над перспективными проектами идет полным ходом, и результаты скоро появятся.