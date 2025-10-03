Сочетание трех характеристик «Орешника» сотрясло Запад от страха: мощь ракеты признали

Сочетание трех ключевых характеристик ракеты «Орешник» вызвало серьезную обеспокоенность в западных странах. Речь идет о значительной дальности полета, высокой точности попадания и повышенной пробивной способности боевой части. На это обратило внимание издание MWM.
«Сочетание дальности, точности и высокой пробивной способности ракеты Орешник вызвало серьёзную обеспокоенность во многих странах Запада», — говорится в публикации.
Продемонстрированная в ходе современных конфликтов способность тактических баллистических ракет большой дальности влиять на исход противостояния усилила восприятие значимости «Орешника», подчеркивают авторы.
Накануне на международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник». Он подчеркнул, что работа над перспективными проектами идет полным ходом, и результаты скоро появятся.