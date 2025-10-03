Сочетание трех характеристик «Орешника» сотрясло Запад от страха: мощь ракеты признали

Накануне на международном форуме «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о разработке новых вооружений, которые станут продолжением систем «Кинжал» и «Орешник». Он подчеркнул, что работа над перспективными проектами идет полным ходом, и результаты скоро появятся.