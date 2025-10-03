В Екатеринбурге отменили концерт Успенской из-за болезни певицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Концерт певицы Любови Успенской, который должен был пройти в пятницу в Екатеринбурге, отменили в связи с болезнью артистки, сообщили в социальных сетях киноконцертного театра «Космос», где должно было пройти выступление.
«К большому сожалению, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября, переносится в связи с болезнью артиста», — говорится в заявлении концертной площадки.
Там отметили, что желают скорейшего выздоровления певице, а о дате переноса концерта будет объявлено позже. По данным Mash, Успенская якобы сломала руку и отменила все ближайшие выступления.