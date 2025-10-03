Главные новости 3 октября 2025 года

Telegraph: шатдаун в США задержит поставки оружия на Украину
Уточняется, что обсуждение военной поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов было приостановлено после того, как американское правительство прекратило работу. Несколько украинских делегаций планировали с представителями США встречи по разным вопросам. Теперь они меняют планы на ближайшие недели.
Мировые СМИ оценили выступление Путина на «Валдае»
Мировые СМИ по итогам речи Владимира Путина пишут о необоснованной обеспокоенности в Европе и сомнении относительно авторитета НАТО, а также о том, что российский лидер «не скупился на добрые слова» в адрес американского лидера Дональда Трампа. Свои оценки выступления российского лидера привели New York Times, Telegraph, Guardian, New York Times, Newsweek, Hindustan Times и другие.
Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС в обход Венгрии
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что евроинтеграция — это длительный и тщательный процесс, требующий проведения глубоких реформ. Он отметил, что если ЕС начнет смягчать правила для Украины и Молдавии, то в будущем это создаст прецедент для всех остальных стран-кандидатов, и у объединения должна оставаться возможность сказать «нет».
Военные «коалиции желающих» встретятся после ареста танкера
После задержания французскими ВМС нефтетанкера Boracay Эмманюель Макрон заявил, что в ближайшие дни начальники штабов стран «коалиции желающих» встретятся в координации с НАТО, чтобы разработать совместный план действий. 30 сентября танкер, шедший под флагом Бенина, был задержан по подозрению в обходе санкций. Сообщалось, что экипаж не предоставил доказательств принадлежности судна и «не выполнил приказы».
Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk
Несмотря на заявления представителей администрации Трампа о том, что США обсуждают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, их передача Киеву маловероятна, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что у США нет дефицита Tomahawk, способных преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км., но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.