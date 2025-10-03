Главные новости 3 октября 2025 года

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что евроинтеграция — это длительный и тщательный процесс, требующий проведения глубоких реформ. Он отметил, что если ЕС начнет смягчать правила для Украины и Молдавии, то в будущем это создаст прецедент для всех остальных стран-кандидатов, и у объединения должна оставаться возможность сказать «нет».