Умер экс-нападающий воронежского «Факела»

2 октября погиб бывший нападающий «Факела» Максим Бондаренко, сообщила в четверг пресс-служба футбольного клуба. Спортсмену было всего 44 года. «Факел» выразил соболезнования родным и близким Максима.
— Яркий, мощный футболист, который своей смелой и нестандартной игрой, спортивной наглостью на футбольном поле, в том числе и памятным дублем в ворота московского «Спартака», навсегда влюбил в себя волгоградских болельщиков. За пределами поля все знали Максима как человека легкого, открытого, улыбчивого, с отменным чувством юмора, вообще без налета «звездности», — отметили в Волгоградской футбольной ассоциации.
Уроженец Волгограда Максим Бондаренко стал заниматься футболом с шести лет. В 1998 году играл в волгоградском «Роторе», 20 лет назад выступал за «Факел». Играл также в составе калининградской «Балтики», «Орла» и волгоградской «Олимпии». В 2011 году стал лучшим бомбардиром Кубка России по футболу.