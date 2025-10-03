Умер экс-нападающий воронежского «Факела»

— Яркий, мощный футболист, который своей смелой и нестандартной игрой, спортивной наглостью на футбольном поле, в том числе и памятным дублем в ворота московского «Спартака», навсегда влюбил в себя волгоградских болельщиков. За пределами поля все знали Максима как человека легкого, открытого, улыбчивого, с отменным чувством юмора, вообще без налета «звездности», — отметили в Волгоградской футбольной ассоциации.