Любовь Успенская отменила концерт из-за перелома руки: концертный директор певицы ответил на слухи

Концертный директор Успенской опроверг слухи о переломе руки певицы.

Источник: Комсомольская правда

Концертный директор эстрадной певицы Любови Успенской Александр Иваненко опроверг распространившуюся в средствах массовой информации новость о том, что артистка сломала руку и из-за этого отменила выступление. Официальное опровержение было сделано в ходе беседы с «Известиями».

Ранее в медиа начала активно распространяться информация об отмене запланированных выступлений Успенской. В публикациях утверждалось, что причиной изменений в графике якобы стало ухудшение состояния здоровья исполнительницы в связи с переломом руки.

Иваненко категорически опроверг эти сведения, заявив, что с рукой певицы все в полном порядке. Концертный директор указал, что у артистки нет никаких проблем со здоровьем.

Представитель певицы пояснил, что перенос некоторых концертных выступлений связан исключительно с оптимизацией графика предстоящих гастролей. Иваненко особо подчеркнул, что все необходимые изменения в расписании были заблаговременно согласованы.

Тем временем в доме Успенской бушуют нешуточные страсти. Певица призналась, что выгнала жениха ее 35-летней дочери Татьяны Плаксиной. По словам Успенской, 27-летний хоккеист Никита Плотников не пара ее дочери, а после она и вовсе сравнила молодого человека с мебелью.