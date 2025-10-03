В разделе «Москва — детям» на mos.ru улучшили навигацию

Теперь на странице можно найти подразделы «Здоровье», «Образование», «Социальная поддержка», «Будущим родителям» и «Досуг и развитие». В них представлены инструкции и вся необходимая информация для конкретных жизненных ситуаций. Например, в разделе «Здоровье» собраны все услуги и сервисы, которые могут понадобиться как родителю, так и ребенку. «Образование» помогает быстро перейти к сервису «Москвенок» и содержит инструкции по использованию других сервисов цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа».