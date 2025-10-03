В разделе «Москва — детям» на mos.ru улучшили навигацию

Пять подразделов добавили в суперраздел «Москва — детям» на портале mos.ru, развитие которого отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Теперь на странице можно найти подразделы «Здоровье», «Образование», «Социальная поддержка», «Будущим родителям» и «Досуг и развитие». В них представлены инструкции и вся необходимая информация для конкретных жизненных ситуаций. Например, в разделе «Здоровье» собраны все услуги и сервисы, которые могут понадобиться как родителю, так и ребенку. «Образование» помогает быстро перейти к сервису «Москвенок» и содержит инструкции по использованию других сервисов цифровой образовательной платформы «Московская электронная школа».
«Появившийся в сентябре этого года суперраздел “Москва — детям” стал удобнее: теперь найти нужную услугу, сервис или инструкцию родители могут в соответствующих тематических разделах. В разделе “Образование” родитель быстро найдет нужный именно ему блок — услуги, сервисы и инструкции представлены в соответствии с этапом обучения ребенка — это “Детский сад”, “Школа”, “Колледж”. Таким образом, обновление суперраздела сделало путь до получения нужной информации или услуги еще короче, что высвобождает родителям силы и время», — отметил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.
В разделе «Социальная поддержка» можно найти более 25 услуг и 55 инструкций, касающихся льгот, пособий и других мер поддержки. На странице «Будущим родителям» москвички смогут перейти к услуге прикрепления к женской консультации или центру женского здоровья, посмотреть их расположение и прочитать пошаговую инструкцию по планированию беременности. Раздел «Досуг и развитие» — это удобный каталог культурных, спортивных и научных проектов города, принять участие в которых будет интересно и детям, и родителям.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.