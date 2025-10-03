Тверские студенты посетили местное автотранспортное предприятие

Учащиеся Тверского колледжа транспорта и сервиса побывали с экскурсией на «Верхневолжском автотранспортном предприятии» (АТП) в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Специалисты компании поделились с гостями ключевыми аспектами работы в области пассажирских перевозок, рассказали о важности транспортных специальностей и преимуществах работы в «Верхневолжском АТП». Учащиеся увидели, как функционируют диспетчерская, моечный комплекс, ремонтная мастерская, класс безопасности дорожного движения и система автоматического медицинского осмотра водителей.
Между «Верхневолжским АТП» и Тверским колледжем транспорта и сервиса заключен договор о практической подготовке обучающихся. Предприятие принимает на практику студентов, во время стажировки они изучают устройство автобусов всех марок, эксплуатируемых на предприятии, знакомятся с правилами ремонта и технического обслуживания транспортных средств, учатся оформлять путевые листы, пользоваться спутниковой навигацией и многому другому.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.