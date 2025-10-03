The Sun: Огромного морского червя выбросило на берег в Британии

Взрослые представители Aphroditidae обычно достигают 7,5−15 сантиметров, хотя некоторые вырастают до 30. У них нет глаз, тело покрыто параподиями и щетинками. Спинные щетинки чаще всего красные, но в зависимости от освещения могут переливаться зеленым и синим оттенками, отмечается в публикации.