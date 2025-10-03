The Sun: Огромного морского червя выбросило на берег в Британии

В британском графстве Суффолк на берег выбросило огромного червя с яркими щетинками. Об этом пишет газета The Sun.
Существо заметила пара, выгуливавшая собаку: его длина составляла около 15 сантиметров. По словам очевидцев, оно выглядело словно инопланетное.
Позднее выяснилось, что это морской червь из семейства Aphroditidae. Такие организмы обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря, а после сильных штормов их нередко выбрасывает на берег.
Взрослые представители Aphroditidae обычно достигают 7,5−15 сантиметров, хотя некоторые вырастают до 30. У них нет глаз, тело покрыто параподиями и щетинками. Спинные щетинки чаще всего красные, но в зависимости от освещения могут переливаться зеленым и синим оттенками, отмечается в публикации.
Ранее в окрестностях города Седона искавшая пропавшую девочку группа добровольцев в американском штате Аризона внезапно наткнулась на загадочное существо ростом свыше двух метров и весом не менее 180 килограммов.
49-летнему жителю американского штата Техас Майклу Демелу удалось заснять на фотоловушку загадочное существо, которое соответствует внешнему описанию легендарного мифического чудовища под названием чупакабра.