The Sun: Огромного морского червя выбросило на берег в Британии

В британском графстве Суффолк на берег выбросило огромного червя с яркими щетинками. Об этом пишет газета The Sun.

Существо заметила пара, выгуливавшая собаку: его длина составляла около 15 сантиметров. По словам очевидцев, оно выглядело словно инопланетное.

Позднее выяснилось, что это морской червь из семейства Aphroditidae. Такие организмы обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря, а после сильных штормов их нередко выбрасывает на берег.

Взрослые представители Aphroditidae обычно достигают 7,5−15 сантиметров, хотя некоторые вырастают до 30. У них нет глаз, тело покрыто параподиями и щетинками. Спинные щетинки чаще всего красные, но в зависимости от освещения могут переливаться зеленым и синим оттенками, отмечается в публикации.

