Ученикам волгоградской школы № 55 рассказали о кибергигиене

Семинар объединил 117 школьников в возрасте от 13 до 17 лет. Подросткам подробно рассказали, что такое кибергигиена и как она помогает защитить личные данные и сохранить цифровое здоровье. Специалисты объяснили, как распознавать фишинговые письма и мошеннические сайты, использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, безопасно работать в социальных сетях и мессенджерах, а также как правильно реагировать на кибербуллинг и другие онлайн-угрозы.