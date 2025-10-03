Ученикам волгоградской школы № 55 рассказали о кибергигиене

Сотрудники центра информационных технологий Волгоградской области провели в школе № 55 города Волгограда первый семинар, посвященный кибергигиене. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Семинар объединил 117 школьников в возрасте от 13 до 17 лет. Подросткам подробно рассказали, что такое кибергигиена и как она помогает защитить личные данные и сохранить цифровое здоровье. Специалисты объяснили, как распознавать фишинговые письма и мошеннические сайты, использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, безопасно работать в социальных сетях и мессенджерах, а также как правильно реагировать на кибербуллинг и другие онлайн-угрозы.
«Для нас особенно ценен формат живого общения. Когда ребята свободно задают вопросы и сразу получают ответы, они лучше усваивают материал, учатся критически оценивать информацию и принимать осознанные решения, которые помогают им чувствовать себя уверенно и безопасно в цифровой среде», — отметила ведущий аналитик центра информационных технологий Волгоградской области Вероника Гнедаш.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.