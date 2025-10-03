В Калининградской области выбрали лучшие школьные столовые

Областной этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» прошел в Калининградской области в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В заочном туре экспертное жюри оценивало конкурсные материалы по представленным технологическим документам. Во втором туре лауреаты презентовали блюда, максимально приближенные к школьному меню. Среди критериев оценки — соблюдение технологии приготовления и санитарных норм, вкусовые характеристики и оригинальность подачи. На суд жюри было представлено по три блюда: основное (первое или второе), салат и десерт.
Первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы» заняла гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина в Калининграде. Лучшим поваром признана сотрудница столовой в школе № 1 Светлогорска Ирина Сташко, а победителем среди столовых сельских школ стало образовательное учреждение в поселке Тимирязево.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.