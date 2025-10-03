Собянин присвоил статус технопарка СНИИ приборостроения ГК «Росатом»

Кроме того, по словам мэра Москвы, на территории инновационного центра «Сколково» создадут технопарк. Под него выделили один гектар земли. Главными резидентами площадки будут организации, которые специализируются на науке и производстве в сфере противопожарной безопасности. Технопарк в «Сколково» планируется открыть в 2027 году.