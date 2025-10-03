Ричмонд
Собянин присвоил статус технопарка СНИИ приборостроения ГК «Росатом»

Сергей Собянин сообщил о планах создания технопарка в инновационном центре «Сколково».

Источник: Аргументы и факты

Правительство Москвы решило присвоить статус технопарка Специализированному научно-исследовательскому институту приборостроения (СНИИП) госкорпорации «Росатом», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что СНИИП производит инструменты, а также приборы для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии.

«В технопарке 24 компании-резидента, больше 850 сотрудников. В планах — расширение и обновление парка метрологического оборудования, а также возможностей Центра испытаний экспериментальных разработок», — добавил Сергей Собянин в Telegram.

Кроме того, по словам мэра Москвы, на территории инновационного центра «Сколково» создадут технопарк. Под него выделили один гектар земли. Главными резидентами площадки будут организации, которые специализируются на науке и производстве в сфере противопожарной безопасности. Технопарк в «Сколково» планируется открыть в 2027 году.

Ранее Сергей Собянин рассказал о возможностях столичных технопарков. Он отметил, что власти города продолжают создавать мощную платформу для технологического развития и научных прорывов.

