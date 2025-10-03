Ученые обеспокоены рекордной скоростью роста планеты-изгоя

Ученые из Национального института астрофизики в Италии при помощи Чрезвычайно большого телескопа Европейской южной обсерватории смогли отследить рекордную скорость роста планеты-изгоя Cha 1107−7626 — в течение нескольких месяцев тело поглощало по 6 млрд тонн газа и пыли ежесекундно, пишет Daily Mail.
Cha 1107−7626 названа изгоем (или блуждающей планетой) из-за того, что она не вращается вокруг звезды, как, например, Земля вокруг Солнца, а свободно дрейфует в пространстве.
«Люди могут думать о планетах как о спокойных и стабильных мирах, но с этим открытием мы видим, что объекты планетарной массы, свободно плавающие в космосе, могут быть захватывающими мирами», — заявил ведущий автор исследования доктор Виктор Альмендрос-Абад.
По его словам, рост Cha 1107−7626 — самый сильный эпизод аккреции (втягивания планетой в себя новой материи для роста), когда-либо зарегистрированный в объекте планетарной массы, что вызывает обеспокоенность.
Однако другой астроном, Александр Шольц из Университета Сент-Эндрюс, считает, что это был последний эпизод аккреции у планеты-изгоя, скорее всего, космическое тело закончило расти.
