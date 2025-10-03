Ричмонд
Средняя зарплата в Свердловской области опустилась ниже 90 тысяч рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября, УралПолит.Ru. По итогам июля средняя зарплата на Среднем Урале составила 87,1 тысячи рублей в месяц, что на 6,7 тысяч меньше, чем было зафиксировано в июне. Об этом журналистам сообщили в Свердловскстате.

При этом за год уровень зарплат в регионе увеличился на 13,7%. По данным аналитиков, самые высокие доходы в июле наблюдались у финансистов и страховщиков, которые получали в среднем 144,9 тысячи рублей, пишет Е1.

Также в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер вошли «Научные исследования и разработки» (144,8 тысячи рублей), «IT и связь» (139 тысяч), «Добыча полезных ископаемых» (118,1 тысячи), «Производство» (101,1 тысячи), «Транспортировка и хранение» (97,3 тысячи), «Строительство» (85,7 тысячи), «Здравоохранение, социальные услуги» (80,2 тысячи), «Торговля» (75,9 тысячи) и «Культура, спорт, досуг» (73 тысячи).

Напомним, ранее аналитики сообщали, что Свердловская область не вошла даже в двадцатку российских регионов по уровню медианной зарплаты. Так, по итогам второго квартала этого года она составила 64 тысячи рублей.