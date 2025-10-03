Средняя зарплата в Свердловской области опустилась ниже 90 тысяч рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября, УралПолит.Ru. По итогам июля средняя зарплата на Среднем Урале составила 87,1 тысячи рублей в месяц, что на 6,7 тысяч меньше, чем было зафиксировано в июне. Об этом журналистам сообщили в Свердловскстате.