Средняя зарплата в Свердловской области опустилась ниже 90 тысяч рублей

При этом за год уровень зарплат в регионе увеличился на 13,7%. По данным аналитиков, самые высокие доходы в июле наблюдались у финансистов и страховщиков, которые получали в среднем 144,9 тысячи рублей, пишет Е1.
Также в топ-10 самых высокооплачиваемых сфер вошли «Научные исследования и разработки» (144,8 тысячи рублей), «IT и связь» (139 тысяч), «Добыча полезных ископаемых» (118,1 тысячи), «Производство» (101,1 тысячи), «Транспортировка и хранение» (97,3 тысячи), «Строительство» (85,7 тысячи), «Здравоохранение, социальные услуги» (80,2 тысячи), «Торговля» (75,9 тысячи) и «Культура, спорт, досуг» (73 тысячи).
Напомним, ранее аналитики сообщали, что Свердловская область не вошла даже в двадцатку российских регионов по уровню медианной зарплаты. Так, по итогам второго квартала этого года она составила 64 тысячи рублей.