Почти в половине жилых домов Воронежа включили отопление

В социальных объектах, в которых запуск тепла начался на пару дней раньше, показатели уже куда более высокие. К сегодняшнему дню батареи потеплели в 89% детских садов (188 из 211), 85% школ (123 из 144), 88% городских лечебных учреждений (135 из 154).
Пуск тепла — сложный технологический процесс, ежегодно обращают внимание власти. Чтобы отладить его работу, может потребоваться до двух недель. Тем не менее горячие линии по вопросам, связанным с подачей отопления, в городе уже заработали.
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 утра и до 6 вечера, а также в пятницу с 9 утра до 16.45. Перерыв — с 13.00 до 13.45.
управление ЖКХ: 228−33−75;
Коминтерновский район: 206−76−96;
Советский район: 225−71−01;
Железнодорожный район: 223−04−86;
Центральный район: 259−76−63, 259−76−51;
Ленинский район: 206−91−52;
Левобережный район: 249−09−71.