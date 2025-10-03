«Стена дронов» дала трещину: план Урсулы фон дер Ляйен рассорил Европу

Одним из скептиков оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что план закрыть «стеной» границу в 300 км не осуществим. Однако комиссар по обороне Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, встал на его защиту. По его словам, первоначальный план противодействия беспилотникам в Польше и Прибалтике обойдется примерно в 1 миллиард евро, а создание средств обнаружения может быть выполнено менее чем за год.