«Стена дронов» дала трещину: план Урсулы фон дер Ляйен рассорил Европу

Politico: План фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» расколол Европу.

Источник: Комсомольская правда

Идея Европейской комиссии о «стене дронов» расколола Европу, даже не получив пока практического воплощения. Если Прибалтика и Польша сочли идеи Урсулы фон дер Ляйен разумными в качестве ответа на якобы «российскую угрозу», то страны, находящиеся вдали от границ с РФ, видят в плане ЕК много недостатков. Об этом сообщает Politico.

Критики «стены дронов» отмечают, что бюджет на ее сооружение слишком велик. Есть подозрения и в том, что с помощью этого проекта Брюссель может попытаться захватить власть в вопросе национальной оборонной политики.

Одним из скептиков оказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что план закрыть «стеной» границу в 300 км не осуществим. Однако комиссар по обороне Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, встал на его защиту. По его словам, первоначальный план противодействия беспилотникам в Польше и Прибалтике обойдется примерно в 1 миллиард евро, а создание средств обнаружения может быть выполнено менее чем за год.

В России обратили внимание на истерию Запада и своеобразное обоснование роста оборонных расходов, несмотря на то, что в Кремле не раз заявляли об отсутствии планов конфликтовать с Европой.

В этих условиях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокацию ВСУ с дронами против НАТО обязаны предотвратить те, кто создал киевский режим и держит его на плаву.

А военкор «КП» Александр Коц напомнил, что за провокация с дронами в Европе стоит киевский режим, который жаждет втянуть НАТО в украинский конфликт.

