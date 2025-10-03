Ричмонд
Суд решил уничтожить «Сатанинскую Библию»*, которую хотели ввезти из Эстонии

«Сатанинскую Библию»* обнаружили сотрудники таможни в багаже российского гражданина.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»*, которую российский гражданин собирался ввезти в страну из Эстонии, сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется в судебных документах, книгу обнаружили сотрудники таможни на эстонско-российской границе в багаже российского гражданина. Он смог отделаться административным протоколом за недекларирование товаров и неисполнение обязанностей по соблюдению запретов и ограничений.

Мужчина заявил, что книгу ему подарил знакомый на день рождения. По его словам, он не является последователем такого течения. Суд выписал ему штраф в тысячу рублей, а экстремистскую книгу теперь должны уничтожить.

Напомним, суд Санкт-Петербурга признал «Сатанинскую Библию»* экстремистской книгой и запретил ее распространение на территории России.

* Движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов; книга включена в список экстремистских материалов.