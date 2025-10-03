Мощные бури озадачили ученых: Солнце неожиданно выходит на второй пик в цикле

Хотя фактическая активность Солнца в сентябре действительно возросла, о чем свидетельствует увеличение числа магнитных бурь, она все еще не достигла показателей прошлого года. За последние три месяца не зарегистрировано ни одной вспышки высшего класса X, что создает трудности в интерпретации полученных данных.