Мощные бури озадачили ученых: Солнце неожиданно выходит на второй пик в цикле

Ученые озадачились происходящими изменениями на Солнце. Измерения индекса солнечного цикла F10.7 за сентябрь показали крайне неожиданные значения. Усредненный месячный показатель значительно вырос, достигнув уровня в 201 единицу. Это значение превысило пиковые показатели предыдущего 24-го цикла солнечной активности и составляет всего 18% ниже максимального значения текущего цикла, зафиксированного в августе 2024 года. Об этом сообщили сотрудники Института космических исследований РАН.
Значения индекса демонстрируют непрерывный рост с июня месяца, когда был достигнут минимум в 131 единицу. Если ранее этот рост оставался умеренным и рассматривался как возврат к прогнозным значениям, то текущий скачок почти на 50 единиц за один месяц стал полностью неожиданным для научного сообщества.
Хотя фактическая активность Солнца в сентябре действительно возросла, о чем свидетельствует увеличение числа магнитных бурь, она все еще не достигла показателей прошлого года. За последние три месяца не зарегистрировано ни одной вспышки высшего класса X, что создает трудности в интерпретации полученных данных.
Наблюдаемая динамика может свидетельствовать о структурных изменениях в цикле и начале выхода на второй пик, но также может оказаться случайным событием. Начало октября, совпавшее с наиболее значительным за три месяца всплеском солнечной активности, пока скорее указывает на системный характер происходящих изменений.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле значительно выросла вероятность возникновения полярных сияний. Все из-за необычной активности Солнца.