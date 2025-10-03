Ричмонд
По Уфе пройдёт «температурная волна»

Ресурсоснабжающие организации проведут испытания теплосетей на максимум, что может понадобиться при сильных морозах.

Источник: Башинформ

Ресурсоснабжающие организации проведут в Уфе в октябре испытания теплосетей на максимальную температуру. С 1 по 9 — в районах, обслуживаемом МУП, с 6 по 21 октября — другим ООО.

Максимальная температуры выдерживается не более двух часов. Испытания нужны для того, чтобы определить дефекты трубопроводов компенсаторов, опор, возникающие при изменении температуры теплоносителя, а также для проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, пояснили специалисты.

К повышению оплаты это не приведёт — объём тепла в день испытания засчитывается средним значением предыдущих трёх суток.

Отопительный сезон в Уфе стартовал 25 сентября.