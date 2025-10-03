По Уфе пройдёт «температурная волна»

Максимальная температуры выдерживается не более двух часов. Испытания нужны для того, чтобы определить дефекты трубопроводов компенсаторов, опор, возникающие при изменении температуры теплоносителя, а также для проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, пояснили специалисты.