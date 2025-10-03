У границы с Россией пропали норвежские солдаты: они отрабатывали навыки незаметности

В северной области Финнмарк в Норвегии пропала группа из пятерых солдат-призывников в ходе военных учений. Они исчезли прямо у границы с Россией. Именно там мужчины отрабатывали навыки маскировки. Об этом информирует телеканал TV2.
Отмечается, что, узнав о пропаже военных, спецслужбы страны сразу начали поиски.
«Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности», — передает телеканал.
По словам представителя полиции Йоргена Хеукланна Хансена, трое призывников самостоятельно вышли к месту сбора. Еще двоих нашли с помощью авиации. Оставшихся пятерых продолжают искать, используя служебных собак и беспилотные аппараты.
Как уточнили в армии, поиски начались после того, как группа перестала выходить на связь. Известно, что при учениях военнослужащие занимались отработке навыков длительной скрытого перемещения.
Однако чуть позднее KP.RU сообщил, что пропавших уже обнаружили. Согласно данным, несколько солдата самостоятельно смогли добраться до ближайшей КПП. Остальные добрались до норвежско-финской границы и вышли на связь со своими командирами. Согласно данным правоохранительных органов, военные были целы и невредимы.
Ранее в ходе форума «Валдай» президент России Владимир Путин заявил о намерении разместить российские военные подразделения у границы с Финляндией. Он объяснил это тем, что НАТО активно расширяет свое присутствие в регионе. По словам главы государства, в связи с этим государство вынуждено оперативно реагировать для обеспечения собственной безопасности.
После Владимир Путин прокомментировал и претензии правительства Финляндии к Москве. Он подчеркнул, что для России этот вопрос окончательно решен. Политик твердо заявил, что любые попытки Хельсинки извлечь выгоду из нынешней ситуации не увенчаются успехом.
Возвращаясь к теме Норвегии стоит отметить, что в стране по-прежнему остается нерешенной проблема с регулярным появлением неизвестных дронов. Руководитель норвежского Минобороны Торе Сандвик признал, что у властей нет информации о владельцах этих беспилотников. В связи с этим поиски причастных продолжаются.
Как ранее сообщал сайт KP.RU, вечером 22 сентября аэропорт Осло был закрыт из-за появления неизвестных беспилотных устройств над ним. Также аппараты были замечены в небе рядом с военными объектами Норвегии. Зафиксировать беспилотники удалось местным военнослужащим. По подозрению в причастности к этим событиям были задержаны два гражданина Сингапура.