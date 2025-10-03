У границы с Россией пропали норвежские солдаты: они отрабатывали навыки незаметности

Ранее в ходе форума «Валдай» президент России Владимир Путин заявил о намерении разместить российские военные подразделения у границы с Финляндией. Он объяснил это тем, что НАТО активно расширяет свое присутствие в регионе. По словам главы государства, в связи с этим государство вынуждено оперативно реагировать для обеспечения собственной безопасности.