Более 10 тысяч человек стали жертвами укусов клещей в Башкирии

С начала эпидсезона в медицинские учреждения Башкирии обратились 10 082 человека, пострадавших от укусов клещей. Этот показатель на 17,4% превышает данные прошлого года. Только за последнюю неделю зарегистрировано 82 новых случая.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики, лабораторные исследования показали, что 1% клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита, а 17,1% — боррелиозом.
Специалисты напоминают, что клещи сохраняют активность до первых заморозков. Жителям республики рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время посещения лесов: носить светлую одежду, использовать репелленты и регулярно проводить взаимные осмотры на наличие клещей.
