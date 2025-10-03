Ричмонд
Более 10 тысяч человек стали жертвами укусов клещей в Башкирии

10 082 жителя Башкирии пострадали от укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

С начала эпидсезона в медицинские учреждения Башкирии обратились 10 082 человека, пострадавших от укусов клещей. Этот показатель на 17,4% превышает данные прошлого года. Только за последнюю неделю зарегистрировано 82 новых случая.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики, лабораторные исследования показали, что 1% клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита, а 17,1% — боррелиозом.

Специалисты напоминают, что клещи сохраняют активность до первых заморозков. Жителям республики рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время посещения лесов: носить светлую одежду, использовать репелленты и регулярно проводить взаимные осмотры на наличие клещей.

