Татарстан присоединится к эксперименту с упрощенной сдачей ОГЭ

Татарстан станет одним из регионов, где расширят эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ. Минпросвещения РФ намерено продлить его до 2029 года и увеличить число участников до шести субъектов страны.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводит «ТАСС».

На первом этапе в проект вошли Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Однако, как отметил Кравцов, для объективной оценки результатов требуется больше времени, поэтому было принято решение не только продлить эксперимент, но и расширить его географию.

Согласие на участие, помимо Татарстана, выразили также Ростовская и Тюменская области.

Напомним, в апреле Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий девятиклассникам, не планирующим поступать в 10-й класс, сдавать только два предмета на ОГЭ. Пока упрощенный порядок действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области и рассчитан до конца 2025 года.