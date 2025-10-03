Татарстан присоединится к эксперименту с упрощенной сдачей ОГЭ

Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводит «ТАСС».
На первом этапе в проект вошли Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Однако, как отметил Кравцов, для объективной оценки результатов требуется больше времени, поэтому было принято решение не только продлить эксперимент, но и расширить его географию.
Согласие на участие, помимо Татарстана, выразили также Ростовская и Тюменская области.
Напомним, в апреле Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий девятиклассникам, не планирующим поступать в 10-й класс, сдавать только два предмета на ОГЭ. Пока упрощенный порядок действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области и рассчитан до конца 2025 года.