Появилось видео падения автомобиля в реку Фонтанку в Петербурге

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти опубликовало видео с моментом падения автомобиля в реку Фонтанку.
На кадрах видно, как машина движется в сторону реки. Когда автомобиль достигает ограждений набережной, то подпрыгивает на них. В результате транспортное средство оказывается на середине реки.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 5:45 по Москве. Водитель автомобиля выжил. Однако его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пассажирка автомобиля скончалась до прибытия врачей. Специалисты возбудили уголовное дело.