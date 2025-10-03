Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео падения автомобиля в реку Фонтанку в Петербурге

В результате падения автомобиля в Фонтанку погибла его пассажирка.

Источник: Аргументы и факты

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти опубликовало видео с моментом падения автомобиля в реку Фонтанку.

На кадрах видно, как машина движется в сторону реки. Когда автомобиль достигает ограждений набережной, то подпрыгивает на них. В результате транспортное средство оказывается на середине реки.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 5:45 по Москве. Водитель автомобиля выжил. Однако его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пассажирка автомобиля скончалась до прибытия врачей. Специалисты возбудили уголовное дело.