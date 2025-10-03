Уральский игумен предложил запретить детям до 14 лет соцсети

Игумен Мелитон Зыбин из Екатеринбургской епархии предложил ограничить доступ в социальные сети детям до 14 лет. По его словам, увлечение виртуальным общением мешает школьникам выстраивать живой диалог и отдаляет их от реальной жизни, сообщает ИА «Уральский меридиан».
«Мне кажется (запретить), это правильно. Чем меньше дети находятся в этом пространстве, тем больше они соприкасаются с природой, жизнью и прямым вербальным общением. Сегодня бывает, что дети даже не могут поговорить друг с другом, потому что не привыкли к личным беседам. Их стихия — общение по телефону с помощью особого языка или картинок», — отметил игумен Мелитон.
Тема ограничения доступа школьников к интернету и соцсетям поднимается не впервые. Ранее с подобной инициативой выступал депутат Госдумы Амир Хамитов. А политолог Яна Амелина предлагала ввести паспортную идентификацию всех пользователей интернета и запретить соцсети для детей младше 16 лет.