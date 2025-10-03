Уральский игумен предложил запретить детям до 14 лет соцсети

«Мне кажется (запретить), это правильно. Чем меньше дети находятся в этом пространстве, тем больше они соприкасаются с природой, жизнью и прямым вербальным общением. Сегодня бывает, что дети даже не могут поговорить друг с другом, потому что не привыкли к личным беседам. Их стихия — общение по телефону с помощью особого языка или картинок», — отметил игумен Мелитон.