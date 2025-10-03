В текущем солнечном цикле возможен второй максимум

В свою очередь, специалисты отметили, что что быстрый рост в данный момент показывает именно более физический индекс F10.7, который расчитывается по измерениям потока радиоизлучения Солнца, а второй солнечный индекс, измеряемый по простому подсчету числу пятен, такой динамики не демонстрирует и держится на прогнозной линии. Кроме того, хотя фактическая активность Солнца в сентябре и явно выросла, но не приблизилась к показателям прошлого года по количеству магнитных бурь. В том числе, на Солнце за последние три месяца не зарегистрировано ни одной вспышки высшего уровня X.