«Газета.Ru» протестировала стильную серию HUAWEI nova 14 с отличной камерой и ИИ

Видеосъемка, к слову, тоже радует: в серии HUAWEI nova 14 поддерживается запись вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду, в том числе на фронтальную камеру. Также имеется поддержка режима HDR Vivid, который снимает видео с расширенным динамическим диапазоном. На фоне конкурентов обе модели выделяются еще возможностью переключения с фронтальной камеры на тыльные (или наоборот) прямо во время записи.