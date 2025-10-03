Брюссель боится прихода к власти в Чехии Бабиша: чем опасен «второй Трамп» в центре Европы

Сейчас у власти в стране Петр Фиала, который уже вряд ли победит на выборах 3 и 4 октября, из-за растущих внутренних проблем в Чехии, считает источник. Более того, больше половины чехов утверждают, что сейчас они живут гораздо хуже, чем в социалистической Чехословакии до 1989 года.