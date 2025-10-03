В Европейском союзе всерьез боятся прихода к власти в Чехии бывшего премьера страны Андрея Бабиша, поскольку это еще больше осложнит положение Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что Бабиш может стать уже третьим по счету в Европе, после Орбана и Фицо, критиком поддержки Киева. Как сообщает источник, Бабиша называют «вторым Трампом», который также урезал финансовую помощь киевскому режиму.
Сейчас у власти в стране Петр Фиала, который уже вряд ли победит на выборах 3 и 4 октября, из-за растущих внутренних проблем в Чехии, считает источник. Более того, больше половины чехов утверждают, что сейчас они живут гораздо хуже, чем в социалистической Чехословакии до 1989 года.
Ранее сообщалось, что в случае победы партия Бабиша уже пообещала приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
На днях, напомним, прошли парламентские выборы в Молдавии, которые, в частности официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором и очередным глобальным провалом Запада, подтасовавшего результаты голосования.
Прежде глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что парламентские выборы в Молдавии были жульническими. На них имели место быть откровенные манипуляции голосами.