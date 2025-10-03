Ричмонд
«Вашингтон» в первом матче Овечкина после травмы проиграл «Бостону»

Хоккейная команда «Бостон Брюинс» одержала победу в предсезонном матче НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».

Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз» и пропустивший четыре предсезонные встречи из-за растяжения мышц, участвовал в матче, но сделал всего один бросок. Единственную шайбу за команду забил Райан Леонард.

Игрок «Бостон Брюинс» Бретт Харрисон забил дважды, Райли Тафти один раз.

