Десять судов «Флотилии стойкости» держат курс на Газу, пишет Al Jazeera

МИД Израиля заявил в четверг днем, что «провокация» с прорывом блокады сектора Газа «Флотилией стойкости» завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий. По данным пресс-службы МИД, ВМС Израиля перехватили часть судов флотилии и направили их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.