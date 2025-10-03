Ричмонд
Десять судов «Флотилии стойкости» держат курс на Газу, пишет Al Jazeera

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Судно Marinette в составе «Флотилии стойкости», продолжающее плавание к сектору Газа, находится на расстоянии 54 миль от палестинского полуэксклава, курс на Газу держат еще девять судов флотилии, сообщил телеканал Al Jazeera утром в пятницу.

Источник: Reuters

«Судно Marinette в составе “Флотилии стойкости” находится на расстоянии 54 морских миль от сектора Газа. Еще девять судов флотилии продолжают идти к Газе, они находятся на расстоянии 470 морских миль от сектора», — сообщил корреспондент телеканала.

На странице «Флотилии стойкости» в соцсети Х вечером в четверг появилась информация о том, что судно Marinette продолжает путь к сектору Газа с грузом гуманитарной помощи. По данным организаторов, около половины судов флотилии перехвачены, информация об остальных уточняется.

Ранее в турецком Фонде гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH), участвовавшем в организации плавания, сообщили РИА Новости, что «Флотилия стойкости» продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью с 11 судами.

МИД Израиля заявил в четверг днем, что «провокация» с прорывом блокады сектора Газа «Флотилией стойкости» завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий. По данным пресс-службы МИД, ВМС Израиля перехватили часть судов флотилии и направили их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.

