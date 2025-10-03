Bild: Троих немцев арестовали за запуск дронов около аэропорта в Норвегии

В Норвегии арестовали троих немцев, которых обвиняют в запуске беспилотников в запрещенной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта в городе Мо-и-Рана. Об этом пишет немецкое издание Bild.
Как передает информационное агентство NTB, вскоре после ареста трое молодых людей в возрасте 20 лет были освобождены.
Ранее по данному делу из Норвегии выслали гражданина Китая. Кроме того, он должен заплатить 12 000 крон штрафа (1000 евро). Как сообщается, именно он управлял своим дроном в норвежском аэропорту Свольвер.
На данный момент полиция расследует несколько свидетельств присутствия беспилотников вблизи аэропортов, а также военных объектов и другой важной инфраструктуры.
Напомним, 23 сентября столичным аэропортам Дании и Норвегии пришлось на время приостановить работу и перенаправить рейсы в ближайшие воздушные гавани из-за появления в их районе крупных беспилотников. Власти двух стран заявили о намерении сотрудничать с целью определить, есть ли связь между этими двумя инцидентами.
Позже появилось сообщение о задержании двух граждан Сингапура, подозреваемых в причастности к инциденту в аэропорту Осло.