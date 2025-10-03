Bild: Троих немцев арестовали за запуск дронов около аэропорта в Норвегии

Напомним, 23 сентября столичным аэропортам Дании и Норвегии пришлось на время приостановить работу и перенаправить рейсы в ближайшие воздушные гавани из-за появления в их районе крупных беспилотников. Власти двух стран заявили о намерении сотрудничать с целью определить, есть ли связь между этими двумя инцидентами.