В Крыму задержали шпиона за передачу координат С-300 Украине

По указанию своего куратора задержанный достал из тайника детали самодельной бомбы, а, а также передал украинской спецслужбе фотографии и видео с местоположением двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму, указав их координаты. При обыске у мужчины обнаружили более килограмма пластичной взрывчатки зарубежного производства, два устройства для приведения взрывного устройства в действие, электродетонатор и средства связи для секретной переписки с куратором.