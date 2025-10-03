В Тюменской области начался новый сезон Школы имиджа и стиля

«Цель наших занятий — доказать, что активность и стиль не имеют возрастных границ. Мы стремимся помочь не только освоить практические навыки ухода за собой, но и обрести уверенность, найти единомышленников и открыть новые увлечения. Для нас, конечно же, бесценно видеть, как знакомые лица и новые участники занимаются вместе, помогая и вдохновляя друг друга», — отметила наставник и лидер проекта Яна Байкалова.