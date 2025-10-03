В Тюменской области начался новый сезон Школы имиджа и стиля

Новый сезон Школы имиджа и стиля «Элегантный возраст» для жительниц старше 55 лет стартовал в Тюменской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.
На ознакомительной встрече будущим участницам представили план мероприятий по освоению принципов создания персонального стиля. Занятия охватывают широкий спектр актуальных направлений — от тонкостей дневного макияжа и искусства укладки до основ физического и эмоционального благополучия. Значительное внимание будет уделено аспектам женского здоровья, также запланированы уроки по сценическому движению «Искусство дефиле» и занятия по возрастной йоге. Программа рассчитана на три месяца.
«Цель наших занятий — доказать, что активность и стиль не имеют возрастных границ. Мы стремимся помочь не только освоить практические навыки ухода за собой, но и обрести уверенность, найти единомышленников и открыть новые увлечения. Для нас, конечно же, бесценно видеть, как знакомые лица и новые участники занимаются вместе, помогая и вдохновляя друг друга», — отметила наставник и лидер проекта Яна Байкалова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.