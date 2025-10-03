Ричмонд
Жители Ростова пожаловались на неработающий мобильный интернет

Мобильный интернет временно пропал в донской столице утром 3 октября.

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 октября жители Ростова-на-Дону пожаловались на неработающий мобильный интернет.

По словам ростовчан, некоторое время они не могли загружать страницы в своих гаджетах. В отдельных случаях пользователям пришлось искать в городе точки Wi-Fi. Около 9 часов утра ситуация с подключением стабилизировалась.

Отметим, в основном подобные перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

Напомним, вечером 2 октября на Дону действовали оповещения о беспилотной и ракетной опасности, тогда же угрозу сняли.

