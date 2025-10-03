Ричмонд
64% жителей Нижегородской области не готовы покупать машины у перекупщиков

Доля таких граждан увеличилась за 13 лет на 5%.

Источник: Живем в Нижнем

64% жителей Нижегородской области не будут брать автомобили у перекупщиков. Результаты опроса публикует автомобильный сайт «Дром».

Как стало известно, доля тех, кто не рассматривает предложения перекупщиков, выросла на 5% за 13 лет. В основном нижегородцы обращают внимание на объявления от собственников (42%). Еще 22% опрошенных не отказались бы приобрести машину у хозяина.

Как показало исследование, водители стали чаще покупать машины с пробегом. Раньше от них отказывалось 7% респондентов, сейчас — 3%.