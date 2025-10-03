Завершено расследование уголовного дела против блогера-иноагента Каца

Кац заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Он находится за пределами России и ранее был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).