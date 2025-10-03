Завершено расследование уголовного дела против блогера-иноагента Каца

Завершено расследование уголовного дела против иноагента Максима Каца*, сообщает ГСУ СКР по Москве.
Кац заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Он находится за пределами России и ранее был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).
Ранее сообщалось, что Кац неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иноагентах.
Собраны доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемых преступлений.
Напомним, Кац объявлен в розыск и заочно арестован.
Дело передано для направления в суд.
Ранее суд заочно осудил Каца за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее журналистка-иноагент Екатерина Котрикадзе* была объявлена в международный розыск за распространение фейков о ВС РФ.
* Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.