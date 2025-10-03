HR-эксперт Зеленкова: Зумеры все чаще не выходят на работу из-за панических атак

На российском рынке труда работодатели все чаще сталкиваются с особенностями поколения зумеров — молодых специалистов, которые только начинают карьеру, рассказала HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.
По ее словам, среди стажеров и новичков встречаются ситуации, когда сотрудник не приходит на работу из-за психологического состояния, например после панической атаки в пути. Она отметила, что в отличие от миллениалов и старших поколений, которые «держались до последнего», зумеры ставят на первое место свое ментальное здоровье.
Эксперт подчеркнула, что задача руководителя — не просто требовать дисциплины, а мотивировать молодого сотрудника через интересную и значимую работу. Зеленкова добавила, что доверительные отношения и демонстрация ценности задач помогают удерживать специалистов и повышают их вовлеченность.
Кроме того, она отметила, что информационная среда формирует у зумеров открытое отношение к психическому здоровью, терапии и выгоранию. При этом работодатели должны отличать реальные трудности от отговорок и помогать формировать ответственное отношение к делу, поскольку именно это поколение в ближайшие десятилетия будет составлять основную часть рабочей силы и управлять компаниями, передает «Газета.Ru».
Зумеры — главные бунтари. Их прихода в офисы ждали как свежего ветра, но вместо этого 41 процент компаний испытал культурный шок от сотрудников поколения Z. Зумеры должны были принести в бизнес цифровую революцию, но оказались в аутсайдерах рейтинга удобных сотрудников — их выбрали лишь два процента работодателей. В чем же причина этого разрыва? Ответ на вопрос выясняла «Вечерняя Москва».