HR-эксперт Зеленкова: Зумеры все чаще не выходят на работу из-за панических атак

Зумеры — главные бунтари. Их прихода в офисы ждали как свежего ветра, но вместо этого 41 процент компаний испытал культурный шок от сотрудников поколения Z. Зумеры должны были принести в бизнес цифровую революцию, но оказались в аутсайдерах рейтинга удобных сотрудников — их выбрали лишь два процента работодателей. В чем же причина этого разрыва? Ответ на вопрос выясняла «Вечерняя Москва».