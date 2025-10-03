Очереди за бензином начали снижаться в Советско-Гаванском районе

Представители компании рассказали, что 4 октября ожидаются новые поставки горючего. Однако введенные ограничения пока остаются: юридические лица могут заправиться не более чем на 70 литров, для частных автовладельцев лимит — до 30 литров. Заправка в канистры также запрещена.