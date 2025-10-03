Очереди за бензином начали снижаться в Советско-Гаванском районе

Ситуация с бензином в Советско-Гаванском районе постепенно стабилизируется. На автозаправках сейчас отпускают два вида топлива — АИ-92 и АИ-95. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Представители компании рассказали, что 4 октября ожидаются новые поставки горючего. Однако введенные ограничения пока остаются: юридические лица могут заправиться не более чем на 70 литров, для частных автовладельцев лимит — до 30 литров. Заправка в канистры также запрещена.
При этом очереди на заправках сократились почти втрое по сравнению с предыдущими днями.
Ситуацию держит на контроле губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. К решению вопроса подключилось и Министерство энергетики, местные власти находятся в постоянном контакте с поставщиком топлива.
«Уважаемые жители Советско-Гаванского района! Мы понимаем вашу обеспокоенность и делаем всё возможное для скорейшего решения проблемы. Благодарим вас за понимание», — обратился к жителям глава района Дмитрий Чайка.